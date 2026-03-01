Théâtre 4 soirées au programme Argenvilliers
Théâtre 4 soirées au programme Argenvilliers samedi 28 mars 2026.
Théâtre 4 soirées au programme
Argenvilliers Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’Art d’être Perché propose 4 représentations les 20,21,27 et 28 mars dès 19h.
En 1ère partie, retrouvez les enfants dans trois courtes pièces. Suivie des ados avec une pièce intitulée L’Enveloppe . Après l’entracte au tour des adultes avec Tamalou , une réécriture moderne du malade imaginaire.
L’Art d être Perché vous propose 4 représentations les 20,21,27 et 28 mars dès 19h.
En première partie, retrouvez les enfants dans trois courtes pièces. Suivie des ados avec une pièce intitulée L’Enveloppe . Après l’entracte, retrouvez les adultes avec Tamalou , une réécriture moderne du malade imaginaire par Thierry François.
Petite restauration & buvette sur place.
Venez nombreux, les réservations sont ouvertes ! .
Argenvilliers 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 29 85 28 43 lartdetreperche@gmail.com
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English :
L’Art d’être Perché offers 4 performances on March 20, 21, 27 and 28, starting at 7pm.
In Part 1, the children perform three short plays. Followed by the teens with a play entitled L’Enveloppe . After intermission, it’s the adults’ turn with Tamalou , a modern retelling of Le malade imaginaire.
L’événement Théâtre 4 soirées au programme Argenvilliers a été mis à jour le 2026-03-14 par OTs DU PERCHE