Théâtre 40cm le plus beau des voyages ? Sainte-Soulle

Théâtre 40cm le plus beau des voyages ?

Oasis des tisserands 6 Rue de Grolleau Sainte-Soulle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Demandeur d’emploi, RSA, Personnes handicapées

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Ce seul en scène raconte le chemin d’un homme vers sa véritable nature. Son parcours est parsemé de souffrances, de joies et de rebondissements. La mise en scène est dynamique, le texte percutant.

Une mise à nu audacieuse qui captive.

Oasis des tisserands 6 Rue de Grolleau Sainte-Soulle 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 75 43 02 contact@laremorqueduparadis.fr

English :

This one-man show tells the story of one man?s journey towards his true nature. His journey is strewn with suffering, joy and twists and turns. The staging is dynamic, the text powerful.

A daring exposé that captivates.

German :

Dieses Solostück erzählt den Weg eines Mannes zu seiner wahren Natur. Sein Weg ist mit Leiden, Freuden und Wendungen gespickt. Die Inszenierung ist dynamisch, der Text schlagkräftig.

Eine gewagte Entblößung, die fesselt.

Italiano :

Questo one-man show racconta la storia del viaggio di un uomo verso la sua vera natura. Il suo viaggio è costellato di sofferenza, gioia e colpi di scena. La messinscena è dinamica e il testo è di grande impatto.

Un’esposizione audace che affascina.

Espanol :

Este espectáculo unipersonal narra el viaje de un hombre hacia su verdadera naturaleza. Su viaje está plagado de sufrimientos, alegrías y vueltas y revueltas. La puesta en escena es dinámica y el texto contundente.

Una exposición audaz que cautiva.

