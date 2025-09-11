Théâtre « 4211 km »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

À travers le regard de Yalda, une jeune fille née à Paris de parents réfugiés politiques, nous plongeons dans la famille Farhadi, des utopistes déracinés qui vivent dans l’espoir d’un retour au pays qui n’arrive pas.

4211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, cette même distance parcourue par Mina et Fereydoun venus se réfugier en France après une révolution qu’on leur a volée

À travers le regard de Yalda, une jeune fille née à Paris de parents réfugiés politiques, nous plongeons dans la famille Farhadi, des utopistes déracinés qui vivent dans l’espoir d’un retour au pays qui n’arrive pas.

4211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, cette même distance parcourue par Mina et Fereydoun venus se réfugier en France après une révolution qu’on leur a volée. Yalda nous balade entre ses deux mondes sa famille, des rêveurs, des rescapés, des héros qui ne se plaignent jamais, et le monde extérieur dans lequel elle cherche désespérément sa place. Comment vivre dans une société à l’opposé de sa culture et de ses idéaux ? C’est l’histoire d’un héritage que l’on aime et que l’on déteste, c’est l’histoire d’hommes et de femmes qui cherche à se frayer un nouveau chemin.

Un grand récit qui emporte et bouleverse, plus essentiel et d’actualité que jamais. TTT Télérama

2 Molières 2024 Meilleur Spectacle Théâtre privé et Révélation féminine pour Olivia Pavlou-Graham. .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 60

English :

Through the eyes of Yalda, a young girl born in Paris to political refugee parents, we plunge into the Farhadi family, uprooted utopians who live in the hope of a return to their homeland that never comes.

4211 km is the distance between Paris and Teheran, the same distance covered by Mina and Fereydoun, who came to take refuge in France after a revolution that was stolen from them

German :

Durch die Augen von Yalda, einem Mädchen, das in Paris als Kind politischer Flüchtlinge geboren wurde, tauchen wir in die Familie Farhadi ein, entwurzelte Utopisten, die in der Hoffnung auf eine Rückkehr in die Heimat leben, die nicht kommt.

4211 km ist die Entfernung zwischen Paris und Teheran, die auch Mina und Fereydoun zurücklegen, die nach einer Revolution, die ihnen gestohlen wurde, nach Frankreich flüchten

Italiano :

Attraverso gli occhi di Yalda, una ragazzina nata a Parigi da genitori rifugiati politici, ci immergiamo nella famiglia Farhadi, utopisti sradicati che vivono nella speranza di un ritorno in patria che non arriva mai.

4211 km è la distanza tra Parigi e Teheran, la stessa percorsa da Mina e Fereydoun che si rifugiano in Francia dopo una rivoluzione che è stata loro rubata

Espanol :

A través de los ojos de Yalda, una joven nacida en París de padres refugiados políticos, nos sumergimos en la familia Farhadi, utópicos desarraigados que viven con la esperanza de un regreso a su patria que nunca llega.

4211 km es la distancia entre París y Teherán, la misma que recorrieron Mina y Fereydoun, que vinieron a refugiarse a Francia tras una revolución que les fue robada

L’événement Théâtre « 4211 km » Cahors a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cahors Vallée du Lot