Théâtre 5 minutes pas plus Bénesse-Maremne

Théâtre 5 minutes pas plus

Foyer Rural Bénesse-Maremne Landes

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

La comédie 5 minutes, pas plus ! arrive à Bénesse-Maremne, et on peut vous assurer qu’on ne voit pas le temps passer !

Humour, rythme et situations improbables… un vrai bon moment à partager !

Foyer Rural Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Théâtre 5 minutes pas plus

The comedy show 5 minutes, pas plus! is coming to Bénesse-Maremne, and we can assure you that time is running out!

Humor, rhythm and improbable situations? a real good time to share!

German : Théâtre 5 minutes pas plus

Die Komödie 5 Minuten, nicht mehr! kommt nach Bénesse-Maremne, und wir können Ihnen versichern, dass die Zeit wie im Flug vergeht!

Humor, Rhythmus und unwahrscheinliche Situationen… ein wirklich guter Moment, den man teilen sollte!

Italiano :

Lo spettacolo comico 5 minuti, non di più! arriva a Bénesse-Maremne e vi assicuriamo che non vedrete volare il tempo!

Umorismo, ritmo e situazioni improbabili: un vero divertimento da condividere!

Espanol : Théâtre 5 minutes pas plus

El espectáculo cómico 5 minutos, ¡no más! llega a Bénesse-Maremne, ¡y le aseguramos que no verá volar el tiempo!

Humor, ritmo y situaciones inverosímiles… ¡un auténtico buen rato para compartir!

