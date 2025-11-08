Théâtre 5 minutes pas plus Bénesse-Maremne
Théâtre 5 minutes pas plus Bénesse-Maremne samedi 8 novembre 2025.
Théâtre 5 minutes pas plus
Foyer Rural Bénesse-Maremne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
La comédie 5 minutes, pas plus ! arrive à Bénesse-Maremne, et on peut vous assurer qu’on ne voit pas le temps passer !
Humour, rythme et situations improbables… un vrai bon moment à partager !
Foyer Rural Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Théâtre 5 minutes pas plus
The comedy show 5 minutes, pas plus! is coming to Bénesse-Maremne, and we can assure you that time is running out!
Humor, rhythm and improbable situations? a real good time to share!
German : Théâtre 5 minutes pas plus
Die Komödie 5 Minuten, nicht mehr! kommt nach Bénesse-Maremne, und wir können Ihnen versichern, dass die Zeit wie im Flug vergeht!
Humor, Rhythmus und unwahrscheinliche Situationen… ein wirklich guter Moment, den man teilen sollte!
Italiano :
Lo spettacolo comico 5 minuti, non di più! arriva a Bénesse-Maremne e vi assicuriamo che non vedrete volare il tempo!
Umorismo, ritmo e situazioni improbabili: un vero divertimento da condividere!
Espanol : Théâtre 5 minutes pas plus
El espectáculo cómico 5 minutos, ¡no más! llega a Bénesse-Maremne, ¡y le aseguramos que no verá volar el tiempo!
Humor, ritmo y situaciones inverosímiles… ¡un auténtico buen rato para compartir!
