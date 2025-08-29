Théâtre 50 Mètres, La Légende Provisoire Ecole de la Vallée Saint-Brieuc

Théâtre 50 Mètres, La Légende Provisoire Ecole de la Vallée Saint-Brieuc jeudi 7 mai 2026.

Théâtre 50 Mètres, La Légende Provisoire

Ecole de la Vallée 13 Rue Balzac Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 20:10:00

Date(s) :

2026-05-07

(Dé)passer les limites

50 mètres, c’est le périmètre de liberté moyen accordé par les parents aux enfants. À partir de ce constat, les élèves de l’école de la Vallée vont être les complices de la création en déambulation d’Olivier Villanove, au sein du quartier Balzac. Une aventure pour prendre conscience du niveau d’autonomie qui leur est laissé dans l’espace public et reconquérir ce formidable terrain de jeux !

Spectacle conseillé à partir de 8 ans. Sur réservation. .

Ecole de la Vallée 13 Rue Balzac Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre 50 Mètres, La Légende Provisoire Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-08-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme