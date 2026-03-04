Théâtre 7 minutes Chédigny
Théâtre 7 minutes Chédigny samedi 11 avril 2026.
Théâtre 7 minutes
Place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 22:00:00
2026-04-11
Une fabrique de textile est en plein rachat. Les élues du comité d’usine doivent décider ce qu’elles sont prêtes à accepter pour sauver leur emploi et celui des deux cents autres ouvrières qu’elles représentent.
Nouvelle création théâtrale de la compagnie L’entracte, originaire de Louans, maintes fois primée au festival Festhéa.
Place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 13 75 91 comitedesfetesdechedigny@gmail.com
English :
A textile factory is in the middle of a takeover. The elected members of the factory committee must decide what they are prepared to accept to save their jobs and those of the two hundred other workers they represent.
L’événement Théâtre 7 minutes Chédigny a été mis à jour le 2026-03-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire