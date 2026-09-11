Théâtre: 7 Minutes, Comité d’Usine (de Stefano Massini), Ateliers de technochimie, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Théâtre: 7 Minutes, Comité d’Usine (de Stefano Massini) Dimanche 20 septembre, 15h00 Ateliers de technochimie Val-de-Marne

Tarif au chapeau, réservation obligatoire, jauge maximum de 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle et familiale vous invitent à découvrir leur belle usine: les machines, les stocks, les fours. Ces dernières années, l’usine devient également un berceau de création théâtrale !

A l’occasion des journées du patrimoine, les compagnies en résidence joueront et chanteront leurs spectacles. La compagnie Minuit34 vous présentera la pièce « 7 Minutes, Comité d’usine », de Stefano Massini: les ouvrières d’un atelier de couture débattent sur la décision à prendre quand à la proposition de leur nouvel employeur.

Ateliers de technochimie 4 rue du Colombier 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « Minuit34@outlook.com »}]

Spectacle « 7 Minutes, Comité d’usine »

© Fabienne Peyrot