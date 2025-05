Théâtre « 7 minutes comité d’usine » de Stefano Massini par la troupe des Herbes Folles – rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron, 20 mai 2025 21:00, Saint-Denis-d'Oléron.

Charente-Maritime

Théâtre « 7 minutes comité d’usine » de Stefano Massini par la troupe des Herbes Folles rue de la Libération Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

La troupe des Herbes Folles est de retour sur scène avec sa nouvelle pièce de théâtre, « 7 minutes comité d’usine » de Stefano Massini. Mise en scène par Cathy Lejeune.

rue de la Libération Salle de l’Escale

Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 07 60 31

English : Theater « 7 minutes comité d’usine » by Stefano Massini by the Herbes Folles troupe

The Herbes Folles troupe is back on stage with its new play, « 7 minutes comité d’usine » by Stefano Massini. Directed by Cathy Lejeune.

German : Theater « 7 Minuten Fabrikkomitee » von Stefano Massini von der Truppe Herbes Folles

Die Truppe von Les Herbes Folles ist mit ihrem neuen Theaterstück « 7 minutes comité d’usine » von Stefano Massini wieder auf der Bühne. Regie führt Cathy Lejeune.

Italiano :

La compagnia Herbes Folles torna in scena con il nuovo spettacolo « 7 minuti comité d’usine » di Stefano Massini. Regia di Cathy Lejeune.

Espanol : Teatro « 7 minutes comité d’usine » de Stefano Massini por la compañía Herbes Folles

La compañía Herbes Folles vuelve a escena con su nueva obra, « 7 minutes comité d’usine », de Stefano Massini. Dirigida por Cathy Lejeune.

