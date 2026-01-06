Théâtre 7 scènes de ménage Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte
Théâtre 7 scènes de ménage Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte samedi 25 avril 2026.
Théâtre 7 scènes de ménage
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Mise en scène Alil VARDAR. Acteurs Alil VARDAR, Rebecca HAMPTON. Collaboration artistique Thomas GAUDIN
Ils se rencontrent sur une appli réservée au plus de 50 ans… Ils démarrent une deuxième vie.
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
English :
Director: Alil VARDAR. Actors: Alil VARDAR, Rebecca HAMPTON. Artistic collaboration: Thomas GAUDIN
They meet on an app for over-50s… They start a second life.
