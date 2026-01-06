Théâtre 7 scènes de ménage Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte

Théâtre 7 scènes de ménage

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Mise en scène Alil VARDAR. Acteurs Alil VARDAR, Rebecca HAMPTON. Collaboration artistique Thomas GAUDIN

Ils se rencontrent sur une appli réservée au plus de 50 ans… Ils démarrent une deuxième vie.

.

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

Director: Alil VARDAR. Actors: Alil VARDAR, Rebecca HAMPTON. Artistic collaboration: Thomas GAUDIN

They meet on an app for over-50s… They start a second life.

L’événement Théâtre 7 scènes de ménage Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence