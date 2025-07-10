Théâtre 77 Théâtre des Bains-Douches Le Havre

Théâtre 77

Théâtre des Bains-Douches 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-12 20:00:00

fin : 2026-01-12

2026-01-12 2026-01-13 2026-01-14

Ludovic Pacot-Grivel Théâtre des Bains-Douches

Un nombre à deux chiffres, froid, impersonnel, anonyme, pour dire un département français la Seine-et-Marne, zone intermédiaire entre la capitale et la campagne. Un no man’s land périurbain où les abribus couvent jalousement l’ennui d’une jeunesse sous capuche. Derrière ce titre, brûle l’écriture cardiaque et incandescente de Marin Fouqué qui ausculte blessures cachées, désarroi existentiel, flou identitaire et normes masculines dévastatrices. Romanesque, comme un fleuve qui déverse son trop-plein dans les marges, cadencée par le flow du rap et le rythme électrique de la techno, la langue de l’auteur épouse les remous intérieurs de son narrateur. Entre souvenirs coincés en travers de la gorge, ruminations et point sur la situation, ce sont les motifs de l’adolescence qui tissent ici un paysage de détresse où l’amitié est une denrée rare, les ruptures et déceptions, des rites initiatiques pour grandir et se découvrir.

À partir de 14 ans Durée 1h45

Théâtre des Bains-Douches 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

