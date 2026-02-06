Théâtre 8 femmes avec la compagnie Scenitza Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
Théâtre 8 femmes avec la compagnie Scenitza Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle mercredi 11 février 2026.
Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Huit femmes, et un homme… assassiné par l’une d’entre elles. C’est ainsi que la belle demeure familiale devient la scène d’un crime que chacune des huit aurait bien pu commettre… Les conditions météorologiques ayant rompu toutes les voies de communication vers l’extérieur, c’est ensemble qu’elles vont devoir mener l’enquête. Dans ce huis clos haletant, on s’accuse, on se menace, on se trahit… Un par un, les masques tombent, les secrets de famille sont révélés. Mais la vérité a un prix, qui pourrait coûter bien plus cher que prévu… .
Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
