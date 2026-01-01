Théâtre 8 Femmes Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon

Théâtre 8 Femmes

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La Troupe des Georgettes de Saint Georges Lagricol est heureuse de vous présenter sa pièce 8 Femmes de Robert Thomas, mise en scène par Loïs Chambon, le samedi 31 janvier à 20h30 à la Grenette.

.

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 33 13 28 sgjoie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Troupe des Georgettes de Saint Georges Lagricol is delighted to present its play 8 Femmes by Robert Thomas, directed by Loïs Chambon, on Saturday January 31 at 8.30pm at La Grenette.

L’événement Théâtre 8 Femmes Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay