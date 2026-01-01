Théâtre 8 Femmes Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon
Théâtre 8 Femmes Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon samedi 31 janvier 2026.
Théâtre 8 Femmes
Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
La Troupe des Georgettes de Saint Georges Lagricol est heureuse de vous présenter sa pièce 8 Femmes de Robert Thomas, mise en scène par Loïs Chambon, le samedi 31 janvier à 20h30 à la Grenette.
.
Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 33 13 28 sgjoie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Troupe des Georgettes de Saint Georges Lagricol is delighted to present its play 8 Femmes by Robert Thomas, directed by Loïs Chambon, on Saturday January 31 at 8.30pm at La Grenette.
L’événement Théâtre 8 Femmes Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay