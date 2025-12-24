THEATRE 8 FEMMES D’après la pièce de Robert Thomas, Vérac
THEATRE 8 FEMMES D’après la pièce de Robert Thomas, Vérac samedi 7 février 2026.
THEATRE 8 FEMMES D’après la pièce de Robert Thomas
56 route des Maurins Vérac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
8 FEMMES
D’après la pièce de Robert Thomas
Adaptation et mise en scène Philippe Mallet
Avec Muriel AZAN Laurie BEZOMBES Katia GUILLEMIN Chantal HUDEC Monique LESCURE Delphine SURCIN Antoine MARCHAND Olivier TOUZOT
Résumé Pièce
Monsieur est mort !… sur son lit, un couteau planté dans le dos ! Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Cependant, une découverte macabre bouleverse ce jour de fête… Marcel, le père de famille est retrouvé mort, assassiné dans son lit. Autour de lui, huit femmes… Le meurtre entraîne ces huit femmes dans une intrigue policière haletante. Mais bien vite le comique de vaudeville tourne à l’aigre et le rire se fait grinçant. 8 femmes…L’une d’entre elles est coupable, mais qui ? .
56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : THEATRE 8 FEMMES D’après la pièce de Robert Thomas
L’événement THEATRE 8 FEMMES D’après la pièce de Robert Thomas Vérac a été mis à jour le 2025-12-22 par OT du Fronsadais