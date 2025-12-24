THEATRE 8 FEMMES D’après la pièce de Robert Thomas, Vérac

THEATRE 8 FEMMES D’après la pièce de Robert Thomas

Adaptation et mise en scène Philippe Mallet

Avec Muriel AZAN Laurie BEZOMBES Katia GUILLEMIN Chantal HUDEC Monique LESCURE Delphine SURCIN Antoine MARCHAND Olivier TOUZOT

Monsieur est mort !… sur son lit, un couteau planté dans le dos ! Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Cependant, une découverte macabre bouleverse ce jour de fête… Marcel, le père de famille est retrouvé mort, assassiné dans son lit. Autour de lui, huit femmes… Le meurtre entraîne ces huit femmes dans une intrigue policière haletante. Mais bien vite le comique de vaudeville tourne à l’aigre et le rire se fait grinçant. 8 femmes…L’une d’entre elles est coupable, mais qui ? .

56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr

