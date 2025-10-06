Théâtre > 9.2 Cas public Saint-Lô

Théâtre > 9.2 Cas public

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 24 mars prochain pour le spectacle 9.2 CAS PUBLIC !

Beethoven a écrit sa 9e Symphonie alors qu’il était presque sourd. Cai Glover est malentendant, il fait le choix de danser sans son aide auditive. Qu’est-ce que nos sens ou leur absence racontent sur notre monde et, surtout, comment nous guident-ils au-delà de nos différences ? À 4 mains, Hélène Blackburn et Cai Glover plongent dans une épopée époustouflante où la vue et l’ouïe s’absentent parfois, le temps de laisser place à la magie pure de la danse. La chorégraphie interroge ces émotions qu’on donne aux objets inanimés et comment ces derniers peuvent remplir ces trous que nos handicaps peu importe leur taille étirent entre nous et le réel. Audacieux voyage de sensations, 9.2 par ses ingénieuses réflexions et son innovante gestuelle, explore la perception, l’incarnation, l’épreuve et l’empathie avec brio. Une rigoureuse beauté se dégage des mouvements exigeants et physiques des six interprètes qui nous plongent dans un univers où les limites des sens deviennent des nouveaux espaces pour se découvrir, s’élever, se comprendre. Embarquez dans cet audacieux voyage de sensation pour toutes et tous.

Dès 9 ans 20h30 Durée 55 min.

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

