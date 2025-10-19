Théâtre 9 rue des Glaïeuls Quartier Loupien Route de Pardies Monein
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Quoi de plus excitant que de se retrouver spectateur de rencontres cocasses dans un simple hall d’immeuble !
Dans ce spectacle, rythmé par les allés et venues des différents personnages, le hall devient un véritable confessionnal, un lieu de rencontres, ou bien encore un simple lieu de passage… Cette pièce traite des relations humaines, très proches d’une réalité qu’il est inutile d’enrober. .
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com
