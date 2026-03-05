Théâtre à Artscenic Artscenic Limoges

Théâtre à Artscenic

Artscenic 4 Impasse des Charentes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges propose des représentations théâtrales autour des œuvres de Raymond Queneau, durant un weekend printanier. Vous pourrez assister à des exercices de style, menés par la classe d’art dramatique et celles de saxophones.

Informations complémentaires auprès du CRR. .

Artscenic 4 Impasse des Charentes Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 90 50

