Théâtre à Artscenic Artscenic Limoges

Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges propose des représentations théâtrales autour des œuvres de Raymond Queneau, durant un weekend printanier. Vous pourrez assister à des exercices de style, menés par la classe d’art dramatique et celles de saxophones.
Informations complémentaires auprès du CRR. .
Artscenic 4 Impasse des Charentes Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 90 50
L’événement Théâtre à Artscenic Limoges a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Limoges Métropole