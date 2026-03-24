Théatre à Autoreille Autoreille
Théatre à Autoreille Autoreille samedi 25 avril 2026.
Théatre à Autoreille
Autoreille Haute-Saône
Tarif : – – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La troupe Les Cabotins d’Autoreille présente la célèbre comédie de Georges Feydeau Cent Millions qui Tombent , mise en scène par Annie Schweitzer. Une pièce pleine de rythme, de quiproquos et d’humour, jouée dans plusieurs communes du secteur. 20h Ouverture des portes 19h30 .
Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 87 95 78
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English : Théatre à Autoreille
L’événement Théatre à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY