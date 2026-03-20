Théâtre A bas la maudite grosse tête Salle La Source Évaux-les-Bains
Théâtre A bas la maudite grosse tête Salle La Source Évaux-les-Bains dimanche 7 juin 2026.
Théâtre A bas la maudite grosse tête
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Pièce jouée par la compagnie La Birbante (Gueret) .
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Théâtre A bas la maudite grosse tête Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Confluence Tourisme