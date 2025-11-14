Théâtre à Beauvais « Le Lac des Cygnes »

Saint-Germer-de-Fly Oise

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 21:15:00

2025-11-14

« Le Lac des Cygnes », de Cie L’éolienne Florence Caillon, le vendredi 12 décembre 2025 à 20h au théâtre du Beauvaisis Durée 1h15

Sur la musique de Tchaïkovski, réarrangée par Florence Caillon elle-même, dans une partition musicale actuelle, cinq circassiennes-danseuses et circassiens-danseurs forment une étonnante communauté de cygnes noirs et blancs. Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version contemporaine riche, d’une grande nouveauté de mouvement.

Informations et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays de Bray.

Ramassage à Le Coudray-Saint-Germer à 18h, Sérifontaine à 18h15, Saint-Germer-de-Fly à 18h30, Lachapelle-aux-Pots à 18h50 et Ons-en-Bray à 19h05. 7 .

Saint-Germer-de-Fly 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

