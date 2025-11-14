Théâtre à Beauvais « Stand Up »

Saint-Germer-de-Fly Oise

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 21:15:00

2025-11-14

« Stand Up », de Mohamed El Khatib, le vendredi 14 novembre 2025 à 20h au théâtre du Beauvaisis Durée 1h10

Dans Stand-Up, Mohamed El Khatib aborde un genre déprécié, considéré comme sans valeur. Il a lancé un concours improvisé, en proposant qu’on lui envoie des vidéos de deux minutes capables de le faire rire. Et ce sont les huit lauréats que nous vous invitons à rencontrer ce soir !

Informations et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays de Bray.

Ramassage à Le Coudray-Saint-Germer à 18h, Sérifontaine à 18h15, Saint-Germer-de-Fly à 18h30, Lachapelle-aux-Pots à 18h50 et Ons-en-Bray à 19h05. 7 .

Saint-Germer-de-Fly 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

