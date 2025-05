Théâtre à Bélaye: « Doute » – Bélaye, 17 mai 2025 20:30, Bélaye.

Lot

Théâtre à Bélaye: « Doute » Salle des fêtes Bélaye

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Une pièce de Patrick Shanley

Vous aussi voua allez douter n’es doutez pas !

Années 60, dans une école catholique de New-York, un événement va naître un doute. u fur et à mesure, une tension monte, qui va bouleverser les relations entre les personnages, jusqu’au dénouement final.

Salle des fêtes

Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 12 15 02 76 isatagaud@gmail.com

English :

A play by Patrick Shanley

You’ll have doubts too: don’t doubt!

In the 60s, in a Catholic school in New York, an event gives rise to doubt. n the course of time, tension mounts, upsetting the relationships between the characters, right up to the final denouement.

German :

Ein Stück von Patrick Shanley

Sie werden auch zweifeln: zweifeln Sie nicht!

In den 60er Jahren, in einer katholischen Schule in New York, werden durch ein Ereignis Zweifel geweckt. Nach und nach baut sich eine Spannung auf, die die Beziehungen zwischen den Figuren bis zur endgültigen Auflösung erschüttert.

Italiano :

Un’opera teatrale di Patrick Shanley

Anche voi sarete nel dubbio: non fatelo!

In una scuola cattolica di New York negli anni Sessanta, un evento fa nascere il dubbio. Man mano che la storia si svolge, la tensione sale, scuotendo i rapporti tra i personaggi, fino all’epilogo finale.

Espanol :

Una obra de Patrick Shanley

Usted también tendrá dudas: ¡no las tenga!

En un colegio católico de Nueva York, en los años sesenta, un suceso hace surgir la duda. A medida que se desarrolla la historia, la tensión aumenta, sacudiendo las relaciones entre los personajes, hasta el desenlace final.

