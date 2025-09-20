Théâtre à Bélaye: « Un contrat » Bélaye

Salle des fêtes Bélaye Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif abonné

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Un psychanalyste, un patient situation a priori banale. Ce qui l’est moins, c’est que le patient est chef de gang. D’où un léger renversement de situation le psychanalyste qui refuse d’abord de se charger de ce patient peu ordinaire, est saisi de frayeur devant ses menaces et doit s’exécuter. Mais comment mener une analyse « le couteau sous la gorge ? » Le « contrat » analytique sera-t-il plus fort que le « contrat » des tueurs ? Ce suspense trépidant aboutira à un dénouement parfaitement inattendu. .

Salle des fêtes Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 12 15 02 76 isatagaud@gmail.com

English :

A play by Tonino Benacquista

A psychoanalyst and a patient: a seemingly banal situation

German :

Ein Stück von Tonino Benacquista

Ein Psychoanalytiker, ein Patient: eine auf den ersten Blick banale Situation

Italiano :

Uno spettacolo di Tonino Benacquista

Uno psicoanalista e un paziente: una situazione apparentemente banale

Espanol :

Una obra de Tonino Benacquista

Un psicoanalista y un paciente: una situación aparentemente banal

