Théâtre à Bélaye: « Un contrat » Bélaye samedi 20 septembre 2025.
Salle des fêtes Bélaye Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif abonné
Début : 2025-09-20 20:30:00
2025-09-20
Une pièce de Tonino Benacquista
Un psychanalyste, un patient situation a priori banale. Ce qui l’est moins, c’est que le patient est chef de gang. D’où un léger renversement de situation le psychanalyste qui refuse d’abord de se charger de ce patient peu ordinaire, est saisi de frayeur devant ses menaces et doit s’exécuter. Mais comment mener une analyse « le couteau sous la gorge ? » Le « contrat » analytique sera-t-il plus fort que le « contrat » des tueurs ? Ce suspense trépidant aboutira à un dénouement parfaitement inattendu. .
Salle des fêtes Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 12 15 02 76 isatagaud@gmail.com
English :
A play by Tonino Benacquista
A psychoanalyst and a patient: a seemingly banal situation
German :
Ein Stück von Tonino Benacquista
Ein Psychoanalytiker, ein Patient: eine auf den ersten Blick banale Situation
Italiano :
Uno spettacolo di Tonino Benacquista
Uno psicoanalista e un paziente: una situazione apparentemente banale
Espanol :
Una obra de Tonino Benacquista
Un psicoanalista y un paciente: una situación aparentemente banal
