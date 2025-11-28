Théâtre à Benney Benney
Salle des fêtes de Benney Benney Meurthe-et-Moselle
Tarif : 4 EUR
Vendredi 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
2025-11-28
Spectacle théâtre, chants et musique pour tout public.
La Compagnie Étincelle Production d’Épinal présente La Fanfare des Perce-Neiges .
Places limitées, sur réservation uniquement avant le 26 novembre.Tout public
Salle des fêtes de Benney Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 00 89
English :
Theater, song and music for all audiences.
Épinal?s Compagnie Étincelle Production presents La Fanfare des Perce-Neiges .
Limited seating, by reservation only before November 26.
German :
Theater-, Gesangs- und Musikaufführung für jedes Publikum.
Die Compagnie Étincelle Production aus Épinal präsentiert La Fanfare des Perce-Neiges .
Begrenzte Plätze, nur mit Reservierung bis zum 26. November.
Italiano :
Teatro, canto e musica per tutte le età.
La compagnia Étincelle Production di Épinal presenta La Fanfare des Perce-Neiges .
I posti sono limitati; le prenotazioni devono essere effettuate entro il 26 novembre.
Espanol :
Teatro, canto y música para todas las edades.
La compañía Étincelle Production de Épinal presenta La Fanfare des Perce-Neiges .
Las plazas son limitadas; las reservas deben realizarse antes del 26 de noviembre.
