Théâtre à Benney Benney

Vendredi 2025-11-28 20:30:00

2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Spectacle théâtre, chants et musique pour tout public.

La Compagnie Étincelle Production d’Épinal présente La Fanfare des Perce-Neiges .

Places limitées, sur réservation uniquement avant le 26 novembre.Tout public

Salle des fêtes de Benney Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 00 89

English :

Theater, song and music for all audiences.

Épinal?s Compagnie Étincelle Production presents La Fanfare des Perce-Neiges .

Limited seating, by reservation only before November 26.

German :

Theater-, Gesangs- und Musikaufführung für jedes Publikum.

Die Compagnie Étincelle Production aus Épinal präsentiert La Fanfare des Perce-Neiges .

Begrenzte Plätze, nur mit Reservierung bis zum 26. November.

Italiano :

Teatro, canto e musica per tutte le età.

La compagnia Étincelle Production di Épinal presenta La Fanfare des Perce-Neiges .

I posti sono limitati; le prenotazioni devono essere effettuate entro il 26 novembre.

Espanol :

Teatro, canto y música para todas las edades.

La compañía Étincelle Production de Épinal presenta La Fanfare des Perce-Neiges .

Las plazas son limitadas; las reservas deben realizarse antes del 26 de noviembre.

