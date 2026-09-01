Théâtre à Cadillac « Les héritières » Cadillac-en-Fronsadais
dimanche 20 septembre 2026 · Cadillac-en-Fronsadais
Informations pratiques
Cadillac-en-Fronsadais
Théâtre à Cadillac « Les héritières »
salle des fêtes Cadillac-en-Fronsadais Gironde
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
L’association Lugon en Arc-en-Ciel vous propose de découvrir la comédie « Les Héritières », une pièce de Gaya présentée par le Théâtre de l’Épinette.
Dimanche 20 septembre 2026
À 15h
Salle des fêtes Mayes – Cadillac-en-Fronsadais
Participation : 10 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Une belle occasion de profiter d’un moment convivial et culturel tout près de chez nous ! .
salle des fêtes Cadillac-en-Fronsadais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 33 52 90 pierremoulinier@wanadoo.fr
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English : Théâtre à Cadillac « Les héritières »
L’événement Théâtre à Cadillac « Les héritières » Cadillac-en-Fronsadais a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Fronsadais
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