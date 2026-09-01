Informations pratiques

Cadillac-en-Fronsadais

Théâtre à Cadillac « Les héritières »

salle des fêtes Cadillac-en-Fronsadais Gironde

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association Lugon en Arc-en-Ciel vous propose de découvrir la comédie « Les Héritières », une pièce de Gaya présentée par le Théâtre de l’Épinette.

Dimanche 20 septembre 2026

À 15h

Salle des fêtes Mayes – Cadillac-en-Fronsadais

Participation : 10 €

Gratuit pour les moins de 14 ans

Une belle occasion de profiter d’un moment convivial et culturel tout près de chez nous ! .

salle des fêtes Cadillac-en-Fronsadais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 33 52 90 pierremoulinier@wanadoo.fr

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English : Théâtre à Cadillac « Les héritières »

L’événement Théâtre à Cadillac « Les héritières » Cadillac-en-Fronsadais a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Fronsadais