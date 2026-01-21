Théâtre à Cardaillac le trésor de Mamma Giulia

salle des fêtes Cardaillac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La troupe Osonde Mo présente une comédie théâtrale pleine d’humour et d’émotion

La troupe Osonde Mo présente une comédie théâtrale pleine d’humour et d’émotion. Une soirée conviviale au profit du Téléthon.

.

salle des fêtes Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 14 32 mairie@cardaillac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Osonde Mo troupe presents a theatrical comedy full of humor and emotion

L’événement Théâtre à Cardaillac le trésor de Mamma Giulia Cardaillac a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Figeac