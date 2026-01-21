Théâtre à Cardaillac le trésor de Mamma Giulia Cardaillac
Théâtre à Cardaillac le trésor de Mamma Giulia Cardaillac samedi 7 février 2026.
salle des fêtes Cardaillac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
La troupe Osonde Mo présente une comédie théâtrale pleine d’humour et d’émotion
La troupe Osonde Mo présente une comédie théâtrale pleine d’humour et d’émotion. Une soirée conviviale au profit du Téléthon.
salle des fêtes Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 14 32 mairie@cardaillac.fr
English :
The Osonde Mo troupe presents a theatrical comedy full of humor and emotion
