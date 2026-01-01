Théâtre à Chantrigné Pschitt Pschitt par la Troupe de l’Esperluette des Vallées Salle des loisirs Chantrigné
Salle des loisirs Chantrigné
23 janvier 2026 20:30:00
23, 25, 30, 31 janvier et 1er février 2026
Embarquez avec la Troupe de l’Esperluette des Vallées pour un spot publicitaire qui déménage !
L’Esperluette des Vallées est de retour avec une nouvelle comédie: Pschitt Pschitt de Vivien Lhéraux.
Une première partie assurée par les jeunes Chiken Comics avec une petite pièce toute en folie!
Tout public
Durée 2h
Entracte avec crêpes et buvette
Tarifs 6 € par adulte et 3 € pour les moins de 18 ans.
Renseignements et réservation (fortement conseillée) au 02 43 08 93 84.
L’association fait rimer rire avec solidarité et reversera une participation à une association humanitaire.
Cette année, la troupe a choisi les Virades de l’Espoir du Pays de Mayenne. .
Salle des loisirs 138 rue des Vallées Chantrigné 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 84
English :
Join the Troupe de l’Esperluette des Vallées for an advert that really gets things moving!
