Théâtre à Château Virant « Il était une fois Cyrano de Bergerac » par La Compagnie du Nouveau Monde

Jeudi 21 août 2025 de 18h30 à 22h. CD10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 45 EUR

Début : Jeudi 2025-08-21 18:30:00

fin : 2025-08-21 22:00:00

2025-08-21

CYRANO DE BERGERAC Une adaptation vibrante par la Compagnie du Nouveau Monde.

Redécouvrez l’un des plus grands classiques du théâtre français, dans une version vive, inventive et accessible à tous !

Pour la toute première fois, nous accueillons la Compagnie du Nouveau Monde — et ils ne viennent pas les mains vides !

Leur concept unique ? Vous faire redécouvrir CYRANO DE BERGERAC… en 1 heure, avec 2 comédiens, 10 personnages (au moins !) et une bonne dose d’énergie !

Après une brève introduction sur Edmond Rostand et sa célèbre pièce, les deux comédiens enchaînent les scènes clés avec une narration fluide pour ne rien perdre de l’intrigue. Changement de costumes à vue, pirouettes de personnages, humour, panache et émotion… tout y est ! Une adaptation vive, accessible, spectaculaire et fidèle à l’esprit de la pièce la plus jouée au monde.

Ne manquez pas ce voyage au cœur du verbe, de l’amour et de l’aventure !



Pour bien commencer la soirée notre formule conviviale inclut des plateaux à partager, et joliment préparés par notre partenaire @biabrunchetapero , avec un verre de vin. Un moment gourmand et chaleureux pour se retrouver avant le lever de rideau !

️ Jeudi 21 août 2025 45€

Adresse Château Virant CD10 13680 Lançon-Provence

18h30 restauration comprise sur place avec plateaux de fromage et charcuterie à partager et verre de vin

20h30 début du spectacle

Billetterie sur notre site internet uniquement https://www.chateauvirant.com/ .

CD10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

CYRANO DE BERGERAC ? A vibrant adaptation by Compagnie du Nouveau Monde.

Rediscover one of the greatest classics of French theater, in a lively, inventive version accessible to all!

German :

CYRANO DE BERGERAC ? Eine vibrierende Adaption durch die Compagnie du Nouveau Monde.

Entdecken Sie einen der größten Klassiker des französischen Theaters neu, in einer lebendigen, einfallsreichen und für alle zugänglichen Version!

Italiano :

CYRANO DE BERGERAC? Un vivace adattamento della Compagnie du Nouveau Monde.

Riscoprite uno dei più grandi classici del teatro francese, in una versione vivace, inventiva e accessibile a tutti!

Espanol :

CYRANO DE BERGERAC ? Una vibrante adaptación de la Compagnie du Nouveau Monde.

Redescubra uno de los grandes clásicos del teatro francés, en una versión viva, inventiva y accesible a todos

L’événement Théâtre à Château Virant « Il était une fois Cyrano de Bergerac » par La Compagnie du Nouveau Monde Lançon-Provence a été mis à jour le 2025-07-23 par Provence Tourisme