THEATRE à Clermont Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont Clermont

samedi 23 novembre 20h 30 et dimanche 23 novembre 15h Tarif 10 € réservation 06 30 44 79 50 ou 06 07 37 52 61
Venez découvrir les 2 nouvelles pièces de la troupe des « 100 Complexes « de Clermont
– L’Escampette de Jean-Paul Cantineau et
– La ferme des Lebellec de Michel Vivier
Mise en scène par Christian Labarthe
Le samedi 22 novembre à 20h 30 et
Le dimanche 23 novembre à 15h
A la salle Cocoynacq Chemin des écoles à Clermont
Tarif : 10 €
Réservations obligatoires 06 30 44 79 50 ou 06 07 37 52 61
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-22T20:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-23T17:00:00.000+01:00
cultuarts.clermont@gmail.com
Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont Chemin des écoles 40180 CLERMONT Clermont 40180 Landes