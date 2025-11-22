THEATRE à Clermont Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont Clermont 22 et 23 novembre 10 €

Venez découvrir les 2 nouvelles pièces de la troupe des « 100 Complexes « de Clermont

– L’Escampette de Jean-Paul Cantineau et

– La ferme des Lebellec de Michel Vivier

Mise en scène par Christian Labarthe

cultuarts.clermont@gmail.com

