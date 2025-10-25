Théâtre À cloche pied Saint-Hilaire-Bonneval
Théâtre À cloche pied Saint-Hilaire-Bonneval samedi 25 octobre 2025.
Théâtre À cloche pied
Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Spectacle à ne pas manquer ! au profit des écoles de Saint Hilaire Bonneval avec la troupe Les Potes en Scène qui vous présentent À cloche pied
Une comédie hilarante en 2 actes d’Olivier Tourancheau avec un regard extérieur d’Amélie Rouffanche.
Sur réservation à la salle du restaurant scolaire. .
Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 61 65
