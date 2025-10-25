Théâtre À cloche pied Saint-Hilaire-Bonneval

Théâtre À cloche pied Saint-Hilaire-Bonneval samedi 25 octobre 2025.

Théâtre À cloche pied

Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Spectacle à ne pas manquer ! au profit des écoles de Saint Hilaire Bonneval avec la troupe Les Potes en Scène qui vous présentent À cloche pied

Une comédie hilarante en 2 actes d’Olivier Tourancheau avec un regard extérieur d’Amélie Rouffanche.

Sur réservation à la salle du restaurant scolaire. .

Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 61 65

