Théâtre « A.D.N. Story » de Lionel Chanu Salle des fêtes Varaville

Théâtre « A.D.N. Story » de Lionel Chanu Salle des fêtes Varaville dimanche 9 novembre 2025.

Théâtre « A.D.N. Story » de Lionel Chanu

Salle des fêtes Le Home Varaville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Suivez la troupe dans la folle histoire de la famille de Roncevaux ! Après un violent orage, des visiteurs sont bloqués dans leur château de la Brêche. Révélation de lourds secrets, règlement de compte et quiproquos s’enchainent alors ! Billetterie sur place.

Suivez la troupe dans la folle histoire de la famille de Roncevaux ! Après un violent orage, des visiteurs sont bloqués dans leur château de la Brêche. Révélation de lourds secrets, règlement de compte et quiproquos s’enchainent alors ! Billetterie sur place. Une soirée théâtre à ne pas manquer ! .

Salle des fêtes Le Home Varaville 14390 Calvados Normandie +33 6 65 30 26 03

English : Théâtre « A.D.N. Story » de Lionel Chanu

Follow the troupe in the crazy story of the Roncesvalles family! After a violent storm, visitors are stranded in their castle on the Brêche. Secrets are revealed, scores are settled and misunderstandings ensue! Tickets available on site.

German : Théâtre « A.D.N. Story » de Lionel Chanu

Folgen Sie der Truppe in die verrückte Geschichte der Familie von Roncesvalles! Nach einem heftigen Gewitter sitzen Besucher in ihrem Schloss an der Brêche fest. Die Enthüllung schwerer Geheimnisse, eine Abrechnung und Missverständnisse folgen aufeinander! Eintrittskarten vor Ort.

Italiano :

Seguite la troupe nella folle storia della famiglia Roncisvalle! Dopo una violenta tempesta, i visitatori sono bloccati nel loro castello a La Brêche. I segreti vengono svelati, i conti vengono regolati e gli equivoci si susseguono! Biglietti disponibili sul posto.

Espanol :

¡Siga a la compañía en la alocada historia de la familia Roncesvalles! Tras una violenta tormenta, los visitantes quedan atrapados en su castillo de La Brêche. Se revelan secretos, se ajustan cuentas y surgen malentendidos Venta de entradas in situ.

L’événement Théâtre « A.D.N. Story » de Lionel Chanu Varaville a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Normandie Pays d’Auge