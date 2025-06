Théâtre « A.D.N. Story » Petit Théâtre Houlgate 5 juillet 2025 20:00

Calvados

Théâtre « A.D.N. Story » Petit Théâtre Boulevard de Saint Philbert Houlgate Calvados

Le Rotary Club de Cabourg vous invite à ce Vaudeville joué par la Troupe du Théâtre de la Côte Fleurie, au profit des sauveteurs en mer de la S.N.S.M.

Buvette sur place pendant l’entracte.

Réservation en ligne.

Petit Théâtre Boulevard de Saint Philbert

Houlgate 14510 Calvados Normandie

English : Théâtre « A.D.N. Story »

The Rotary Club of Cabourg invites you to this Vaudeville, performed by the Troupe du Théâtre de la Côte Fleurie, in aid of the S.N.S.M. lifeguards at sea.

Refreshments available during intermission.

Book online.

German : Théâtre « A.D.N. Story »

Der Rotary Club Cabourg lädt Sie zu diesem Varieté ein, das von der Theatergruppe « Troupe du Théâtre de la Côte Fleurie » zugunsten der Seenotretter der S.N.S.M. gespielt wird.

Getränke vor Ort während der Pause.

Online-Reservierung.

Italiano :

Il Rotary Club di Cabourg vi invita a questo vaudeville messo in scena dalla Troupe du Théâtre de la Côte Fleurie, a favore dei bagnini della S.N.S.M. in mare.

Durante l’intervallo è disponibile un rinfresco.

Prenota online.

Espanol :

El Rotary Club de Cabourg le invita a este vodevil representado por la Troupe du Théâtre de la Côte Fleurie, a beneficio de los socorristas del S.N.S.M. en el mar.

Refrescos durante el descanso.

Reserva en línea.

