Théâtre A deux lits du délit Place du Cardinal Luçon Beaupréau-en-Mauges

Théâtre A deux lits du délit

Place du Cardinal Luçon LA JUBAUDIERE Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15

Une comédie de DErek Benfield

La troupe des Tréteaux Jubaudois vous invite à ses représentations théâtrales annuelles.

La pièce A deux lits du délit Deux couples se retrouvent par hasard dans un petit hôtel sous de fausses identités, chacun cherchant à cacher son infidélité. Entre quiproquos, portes qui claquent et situations rocambolesques, les mensonges se dévoilent peu à peu dans cette comédie burlesque pleine de rires.

Fous rires garantis et moment de plaisir au programme !

Sans entracte, placement libre

Réservations vivement conseillées

– Samedi 31 janvier 2026

de 10h à 12h à la Mairie de la Jubaudière

Permanences téléphoniques au au 07 82 29 02 37

– Samedi 31 janvier 2026 de 14h à 16h

– A partir du lundi 2 février 2026, les lundis, mercredis et vendredis de 18h à 20h

– A partir du lundi 16 février 2026, les lundis et mercredis de 18h à 20h .

+33 7 82 29 02 37

English :

A comedy by DErek Benfield

