Informations pratiques

Épernay

Théâtre à EPERNAY – c’est le WE spectacle de la Cie Etoile

Salle Odile KOPP Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 19:30:00

fin : 2026-10-25 23:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Tout public

La troupe sparnacienne La Compagnie Etoile vous présente ses 2 nouveaux spectacles :

> Propriété privée, comédie, mise en scène par Sandra THOMAS

> La liberté ou la prison, comédie, mise en scène par Jérémy NOURRY

Entracte avec buvette et petite restauration. .

Salle Odile KOPP Épernay 51200 Marne Grand Est

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English : Théâtre à EPERNAY – c’est le WE spectacle de la Cie Etoile

L’événement Théâtre à EPERNAY – c’est le WE spectacle de la Cie Etoile Épernay a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT de la Marne