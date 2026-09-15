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AGENDA · Épernay

Théâtre à EPERNAY – c’est le WE spectacle de la Cie Etoile Épernay

samedi 24 octobre 2026 · Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle Odile KOPP
Ville
51200 Épernay
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Épernay

Théâtre à EPERNAY – c’est le WE spectacle de la Cie Etoile

Salle Odile KOPP Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-25 23:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Tout public
La troupe sparnacienne La Compagnie Etoile vous présente ses 2 nouveaux spectacles :

> Propriété privée, comédie, mise en scène par Sandra THOMAS
> La liberté ou la prison, comédie, mise en scène par Jérémy NOURRY

Entracte avec buvette et petite restauration.   .

Salle Odile KOPP Épernay 51200 Marne Grand Est  

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English : Théâtre à EPERNAY – c’est le WE spectacle de la Cie Etoile

L’événement Théâtre à EPERNAY – c’est le WE spectacle de la Cie Etoile Épernay a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT de la Marne

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