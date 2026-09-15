Théâtre à EPERNAY – c’est le WE spectacle de la Cie Etoile Épernay
samedi 24 octobre 2026 · Épernay
Informations pratiques
Épernay
Théâtre à EPERNAY – c’est le WE spectacle de la Cie Etoile
Salle Odile KOPP Épernay Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-25 23:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Tout public
La troupe sparnacienne La Compagnie Etoile vous présente ses 2 nouveaux spectacles :
> Propriété privée, comédie, mise en scène par Sandra THOMAS
> La liberté ou la prison, comédie, mise en scène par Jérémy NOURRY
Entracte avec buvette et petite restauration. .
Salle Odile KOPP Épernay 51200 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre à EPERNAY – c’est le WE spectacle de la Cie Etoile
L’événement Théâtre à EPERNAY – c’est le WE spectacle de la Cie Etoile Épernay a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT de la Marne
À voir aussi à Epernay (Marne)
- Présentation de saison 26-27 Le Salmanazar Épernay 15 septembre 2026
- Exposition temporaire Béatrice Dahm, Musée Villa Piquart parcours de guerres, Épernay 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Exposition temporaire Béatrice Dahm Musée Villa Piquart parcours de guerres Épernay 18 septembre 2026
- Legras Industries, une entreprise centenaire née à Epernay, Médiathèque Simone-Veil, Épernay 18 septembre 2026
- Legras industries : trois générations, une histoire, Médiathèque Simone-Veil, Épernay 19 septembre 2026