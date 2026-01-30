Théâtre à Exireuil Exireuil
Théâtre à Exireuil Exireuil vendredi 13 février 2026.
Théâtre à Exireuil
Salle Pierre Gautier Exireuil Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21
En 2026, la troupe de théâtre amateur d’Exireuil, Les Artscène, célèbre 50 années de passion, de rires et d’émotions partagées avec le public
Vous avez rendez-vous en février pour 5 représentations placées sous le signe de la convivialité !
Au programme, découvrez les spectacles
– Des glaïeuls pour mes aïeules, de Thierry François
– Alberto Hôtel Bonjour, de Vivien Lheraux .
Salle Pierre Gautier Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 92 69 74 theatre.exireuil@gmail.com
English : Théâtre à Exireuil
