Théâtre à Exireuil

Salle Pierre Gautier Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21

En 2026, la troupe de théâtre amateur d’Exireuil, Les Artscène, célèbre 50 années de passion, de rires et d’émotions partagées avec le public

Vous avez rendez-vous en février pour 5 représentations placées sous le signe de la convivialité !

Au programme, découvrez les spectacles

– Des glaïeuls pour mes aïeules, de Thierry François

– Alberto Hôtel Bonjour, de Vivien Lheraux .

Salle Pierre Gautier Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 92 69 74 theatre.exireuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre à Exireuil

L’événement Théâtre à Exireuil Exireuil a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Haut Val De Sèvre