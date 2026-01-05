Théâtre À fond de Train au profit du téléthon Olemps
Théâtre À fond de Train au profit du téléthon Olemps dimanche 11 janvier 2026.
Théâtre À fond de Train au profit du téléthon
69 rue de la 7-77 Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Par la compagnie des scèn’iors de Bruits de couloirs !
Les scèn’iors de Bruits de couloirs présentent une pièce de théâtre A fond de Train.
Rendrez vous le dimanche 11 janvier , 15h à la salle 7-77 d’Olemps.
L’entrée est de 8 euros au profit du téléthon. 8 .
69 rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 6 52 15 75 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By the Bruits de couloirs scèn’iors company!
L’événement Théâtre À fond de Train au profit du téléthon Olemps a été mis à jour le 2025-12-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)