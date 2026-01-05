Théâtre À fond de Train au profit du téléthon

69 rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Par la compagnie des scèn’iors de Bruits de couloirs !

Les scèn’iors de Bruits de couloirs présentent une pièce de théâtre A fond de Train.

Rendrez vous le dimanche 11 janvier , 15h à la salle 7-77 d’Olemps.

L’entrée est de 8 euros au profit du téléthon. 8 .

69 rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 6 52 15 75 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By the Bruits de couloirs scèn’iors company!

L’événement Théâtre À fond de Train au profit du téléthon Olemps a été mis à jour le 2025-12-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)