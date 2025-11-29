Théâtre A fond de train Bruits de couloir

Luc-la-Primaube Aveyron

Samedi 2025-11-29

SPECTACLE DE SKETCHS GROUPE SCEN’ORS DE BRUITS DE COULOIRS

Pendant 1h30, et dans un décor de hall de gare, les 7 comédiens vous entraineront A fond de train dans leur univers de raillerie, de facétie, d’humour parfois absurde et décalé en interprétant une quinzaine de sketchs en duo, trio ou tous ensemble.

Des rencontres sur un quai de gare aux conversations de comptoir, en passant par le bureau des objets perdus ou le guichet de la billetterie, tout sera prétexte à rire ou à sourire.

Un rendez-vous théâtral incontournable pour se détendre et se divertir.

Le samedi 29 novembre à 20h45 et le dimanche 30 novembre à 15h, à l’Espace St Exupéry de la Primaube .

English :

SKETCH SHOW GROUPE SCEN’ORS DE BRUITS DE COULOIRS

German :

SKETCHSHOW GRUPPE SCEN’ORS DE BRUITS DE COULOIRS

Italiano :

SPETTACOLO DI SKETCH GROUPE SCEN’ORS DE BRUITS DE COULOIRS

Espanol :

ESPECTÁCULO DE SKETCHES GROUPE SCEN’ORS DE BRUITS DE COULOIRS

