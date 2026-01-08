Théâtre A fond de train Bruits de couloirs Onet-le-Château

Théâtre A fond de train Bruits de couloirs

3 avenue des palombes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Dimanche 2026-02-08

SPECTACLE DE SKETCHS GROUPE SCEN’IORS DE BRUITS DE COULOIRS. Au profit du Téléthon.

Pendant 1h30, et dans un décor de hall de gare, les 7 comédiens vous entraineront A fond de train dans leur univers de raillerie, de facétie, d’humour parfois absurde et décalé en interprétant une quinzaine de sketchs en duo, trio ou tous ensemble.

Des rencontres sur un quai de gare aux conversations de comptoir, en passant par le bureau des objets perdus ou le guichet de la billetterie, tout sera prétexte à rire ou à sourire.

Un rendez-vous théâtral incontournable pour se détendre et se divertir. 10 .

English :

SKETCH SHOW GROUPE SCEN’IORS DE BRUITS DE COULOIRS. In aid of the Telethon.

