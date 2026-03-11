Théâtre A fond de train Sauveterre-de-Rouergue

Théâtre A fond de train

Le club Les trois clochers Sauveterre, Jouels, Albagnac organise un après-midi de théâtre à la salle des fêtes de Jouels.

Présenté par Les Scèn’iors de Bruits de Couloirs. 8 .

Jouels Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 52 15 75 85

The club Les trois clochers Sauveterre, Jouels, Albagnac is organizing an afternoon of theater at the Salle des Fêtes in Jouels.

