Théâtre à Fourmagnac scène ouverte

Salle des fêtes Fourmagnac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

L’association les Trois pont propose une soirée théâtre, dont la scène est ouverte à plusieurs acteurs qui proposeront des sketchs, de la musique, des contes, avec beaucoup d’humour.

Vous êtes invités à venir vous divertir !

Salle des fêtes Fourmagnac 46100 Lot Occitanie +33 6 77 89 62 09

English :

The Trois Pont association is offering an evening of theater, with the stage open to several actors performing sketches, music and storytelling, all with a sense of humor.

Come and enjoy!

L’événement Théâtre à Fourmagnac scène ouverte Fourmagnac a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Figeac