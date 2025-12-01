Théâtre à Fourmagnac scène ouverte Fourmagnac
Théâtre à Fourmagnac scène ouverte Fourmagnac samedi 20 décembre 2025.
Théâtre à Fourmagnac scène ouverte
Salle des fêtes Fourmagnac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
L’association les Trois pont propose une soirée théâtre, dont la scène est ouverte à plusieurs acteurs qui proposeront des sketchs, de la musique, des contes, avec beaucoup d’humour.
Vous êtes invités à venir vous divertir !
L’association les Trois pont propose une soirée théâtre, dont la scène est ouverte à plusieurs acteurs qui proposeront des sketchs, de la musique, des contes, avec beaucoup d’humour.
Vous êtes invités à venir vous divertir ! .
Salle des fêtes Fourmagnac 46100 Lot Occitanie +33 6 77 89 62 09
English :
The Trois Pont association is offering an evening of theater, with the stage open to several actors performing sketches, music and storytelling, all with a sense of humor.
Come and enjoy!
L’événement Théâtre à Fourmagnac scène ouverte Fourmagnac a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Figeac