THÉÂTRE A GRAND COUPS DE POÊLE Salle Saint Pierre Saffré

THÉÂTRE A GRAND COUPS DE POÊLE

Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Une pièce par l’association Le Gué Pierre Saffréen

Marie et Arnaud fêtent leur anniversaire de mariage accompagnés de leurs proches Monique et David. Mais Marie et Arnaud ont quelque chose de très grave à se reprocher… Alors qu’un ancien commissaire s’installe dans le même quartier et observe ses voisins, il y a de quoi s’inquiéter ? Ce qui devait être une réunion de famille tranquille, se transforme vite en soirée complètement déjantée !

En première partie les Troub’ Ados

Tout public

Tarif adulte 8 € -12 ans 4 €

Réservations les samedis, du 3 janvier au 14 février, de 10h à 12h30 à la Salle Verte ou par téléphone

Informations et réservations auprès du Gué Pierre Saffréen .

Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 80 38 53 27

English :

A play by the association Le Gué Pierre Saffréen

