Théâtre A guichets fermés

Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

La troupe des Bouffonneries présente À guichets fermés les 24 et 25 janvier 2026 à Brinon-sur-Sauldre pour deux représentations accessibles sans réservation.

La troupe des Bouffonneries vous invite à découvrir À guichets fermés , un spectacle mêlant humour, émotions et bonne humeur. Rendez-vous à la salle Jean-Boinvilliers de Brinon-sur-Sauldre le samedi 24 janvier à 20h30 ou le dimanche 25 janvier à 15h. Pas de réservation nécessaire, il suffit de venir profiter d’un moment convivial à partager en famille ou entre amis. Entrée 9 € pour les adultes et gratuite pour les moins de 12 ans. 9 .

Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 30 70 52

English :

The Bouffonneries troupe presents À guichets fermés on January 24 and 25, 2026 in Brinon-sur-Sauldre for two performances accessible without reservation.

