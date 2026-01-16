Théâtre à Janailhac Salle des fêtes Janailhac

Théâtre à Janailhac

Salle des fêtes 1 rue du Général Arbonneau Janailhac Haute-Vienne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

La Compagnie du Roseau de Boisseuil présente à l’invitation de Janailhac Amitiés, une comédie théâtrale ( j’ai rien compris de Pascal Nowacki), le samedi 21 février à 2 h30 à la salle André Garnier. Réservations par téléphone.

Voici le résumé de cette soirée hilarante

Prenez trois fugitives, ajoutez quelques religieuses névrosées, une Américaine enceinte et sans papiers, un inspecteur de police proche de la retraite et son jeune collègue aussi fougueux qu’incompétent. Saupoudrez d’un zeste d’agriculteur converti aux cultures parallèles . Mélangez le tout et finissez par un homme à tout faire pas très malin. Voilà la recette d’un cocktail explosif de bonne humeur et franches rigolades. .

