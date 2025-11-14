Théâtre à la bière fraiche Rue des Libertés Chancelade

Durant la canicule, un restaurant se voit réquisitionner sa chambre froide pour y déposer un mystérieux cadavre.

Lionel, honnête restaurateur devrait passer une journée formidable. Ce soir, il reçoit sa belle mère pour la première fois à l’occasion de ses fiançailles avec Amandine. C’est alors que le sous préfet décide, en raison de la canicule de réquisitionner la chambre froide du restaurant de Lionel pour suppléer les pompes funèbres.

Un(e) ecclésiastique, un client idiot, la secrétaire de cabinet du sous préfet et un agent des services d’hygiène vont faire de cette journée un enfer.

Une belle et solide dose d’humour portée par l’atelier de théâtre chanceladais, la Récréation. Soirée pour petits et plus grands en exclusivité à Chancelade. .

Rue des Libertés Centre Culturel Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 91 00

