Théâtre A la bière fraiche

Salle des fêtes Rue du Val Quévert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Une pièce tout public par la troupe des Noum’Balourds.

A la bière fraiche, de Michel Le Dall

Lionel, honnête restaurateur devrait passer une journée formidable. Ce soir, il reçoit sa belle mère pour la première fois à l’occasion de ses fiançailles avec Amandine. C’est alors que le sous préfet décide, en raison de la canicule de réquisitionner la chambre froide du restaurant de Lionel pour suppléer les pompes funèbres.

Un(e) ecclésiastique, un client idiot, la secrétaire de cabinet du sous préfet et un agent des services d’hygiène vont faire de cette journée un enfer. .

Salle des fêtes Rue du Val Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 10 38 88

English :

L’événement Théâtre A la bière fraiche Quévert a été mis à jour le 2025-12-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme