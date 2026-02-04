Théâtre à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage

Théâtre à La Bigaille

La Bigaille Bar associatif Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2026-04-03 21:00:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

La Bigaille vous propose une soirée Théâtre avec Un air de vérité

lagrangeechelle@gmail.com

English : Theater at La Bigaille

La Bigaille invites you to a Theatre evening with Un air de vérité

L’événement Théâtre à La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes