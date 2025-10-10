Théâtre à la carte Avallon

Rue Georges Schiever Avallon Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-10 20:00:00

Au total, un menu théâtral gastronomique en 6 services, composé d’une sélection au choix d’auteurs cultes et de textes incontournables à la carte. Le tout dans une ambiance de bistrot authentique et élégant, où le service rivalise avec la qualité des plats pour offrir la plus gourmande des dégustations. Notre cuisine devient en un instant l’envers du décor, lieu de préparation des merveilleux condiments du Théâtre à la carte. Du comique au tragique, de la prose aux vers, du français à l’anglais, de Tchekhov à Pommerat… il y en aura pour tous les goûts !

Compagnie Les Collectionneurs

Mise en scène Antonin Chalon

Interprètes Line Ancel ou Lola Letarouilly, Louis-Aubry Longeray et Julien Nacache

Musique Raphaël Maillet

Régie Tom Courboulex

Spectacle à partir de 7 ans Durée 1h10 .

Rue Georges Schiever Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté serviceculture@ville-avallon.fr

