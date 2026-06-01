Théâtre à la ferme: Dans l’ombre de Johnny à Wallon-Cappel Wallon-Cappel
Théâtre à la ferme: Dans l’ombre de Johnny à Wallon-Cappel Wallon-Cappel vendredi 19 juin 2026.
Wallon-Cappel
Théâtre à la ferme: Dans l’ombre de Johnny à Wallon-Cappel
574 Rue de la Brasserie Wallon-Cappel Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
La troupe Aramis présente son spectacle de théâtre à la ferme, entrée gratuite sur réservation.
La troupe Aramis présente son spectacle de théâtre à la ferme, entrée gratuite sur réservation. .
574 Rue de la Brasserie Wallon-Cappel 59190 Nord Hauts-de-France +33 6 82 12 20 53
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English :
The Aramis troupe presents its theater show on the farm, free admission on reservation.
L’événement Théâtre à la ferme: Dans l’ombre de Johnny à Wallon-Cappel Wallon-Cappel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Coeur de Flandre