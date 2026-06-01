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Théâtre à la ferme: Dans l’ombre de Johnny à Wallon-Cappel Wallon-Cappel

Théâtre à la ferme: Dans l’ombre de Johnny à Wallon-Cappel Wallon-Cappel vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 574 Rue de la Brasserie

Ville : 59190 Wallon-Cappel

Département : Nord

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Wallon-Cappel

Théâtre à la ferme: Dans l’ombre de Johnny à Wallon-Cappel

574 Rue de la Brasserie Wallon-Cappel Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

La troupe Aramis présente son spectacle de théâtre à la ferme, entrée gratuite sur réservation.
La troupe Aramis présente son spectacle de théâtre à la ferme, entrée gratuite sur réservation.   .

574 Rue de la Brasserie Wallon-Cappel 59190 Nord Hauts-de-France +33 6 82 12 20 53 

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English :

The Aramis troupe presents its theater show on the farm, free admission on reservation.

L’événement Théâtre à la ferme: Dans l’ombre de Johnny à Wallon-Cappel Wallon-Cappel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Coeur de Flandre