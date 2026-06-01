Wallon-Cappel

Théâtre à la ferme: Dans l’ombre de Johnny à Wallon-Cappel

574 Rue de la Brasserie Wallon-Cappel Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La troupe Aramis présente son spectacle de théâtre à la ferme, entrée gratuite sur réservation.

La troupe Aramis présente son spectacle de théâtre à la ferme, entrée gratuite sur réservation. .

574 Rue de la Brasserie Wallon-Cappel 59190 Nord Hauts-de-France +33 6 82 12 20 53

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English :

The Aramis troupe presents its theater show on the farm, free admission on reservation.

L’événement Théâtre à la ferme: Dans l’ombre de Johnny à Wallon-Cappel Wallon-Cappel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Coeur de Flandre