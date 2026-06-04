Théâtre à la ferme ! hentoù gwenn Nos voies lactées le Buis Sonnant Plouguernével mardi 7 juillet 2026.

Plouguernével

Théâtre à la ferme ! hentoù gwenn Nos voies lactées

le Buis Sonnant Kerleo Plouguernével Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Hentoù Gwenn Nos Voies Lactées est un road-trip multilingue poétique, culinaire et philosophique de Brest à Istanbul, sur la route bien mystérieuse et peu connue du lait. Cette enquête explore les origines de l’agriculture, avec ces réflexions en figures de proue à quel moment avons-nous commencé à consommer le lait des vaches ? Pourquoi a-t-il pris une si grande place dans nos vies, notamment en France où le lait, le beurre, font partie intégrante de la culture ?

Une remontée dans le temps et dans l’espace jusqu’à une certaine révolution néolithique, ce moment de notre histoire où nous aurions scellé un nouveau contrat avec le vivant.

Et quel meilleur endroit pour en parler, que son lieu de production ?

E brezhoneg, galleg ha yezh ar sinoù galleg En breton, français et langue des signes française

Réservation sur www.teatrpiba.bzh

Org. Le Buis Sonnant et le Teatr Piba .

le Buis Sonnant Kerleo Plouguernével 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 68 01 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre à la ferme ! hentoù gwenn Nos voies lactées Plouguernével a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Kreiz Breizh