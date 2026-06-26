Théâtre à la Ferme Le Carrosse à Josette Les Isles-Bardel dimanche 5 juillet 2026.

Les Isles-Bardel

Théâtre à la Ferme Le Carrosse à Josette

Ferme de la Courbe Les Isles-Bardel Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Pièce de théâtre de Jean-Pierre Mourice Le Carrosse à Josette , parodie de Cendrillon.

Joué à la ferme de la Courbe, aux Isles-Bardel.

Pièce de théâtre de Jean-Pierre Mourice Le Carrosse à Josette , parodie de Cendrillon.

Joué à la ferme de la Courbe, aux Isles-Bardel.

Scène couverte en cas de pluie, possibilité de réserver par téléphone.

Libre participation .

Ferme de la Courbe Les Isles-Bardel 14690 Calvados Normandie +33 6 87 07 16 92

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English : Théâtre à la Ferme Le Carrosse à Josette

A play by Jean-Pierre Mourice, *Le Carrosse à Josette*, a parody of *Cinderella*.

Performed at the Ferme de la Courbe, in Les Isles-Bardel.

L’événement Théâtre à la Ferme Le Carrosse à Josette Les Isles-Bardel a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande