THÉÂTRE À LA FERME FERME DU REV Thil

Informations pratiques

Thil

THÉÂTRE À LA FERME

FERME DU REV 340 Route de Caubiac Thil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

La compagnie professionnelle Viavicis vous propose d’assister à une pièce de théâtre à la ferme intitulée L’île des chèvres .

Nous vous donnons rendez-vous dans une chèvrerie La ferme du Rev.

Après le spectacle, vous pourrez profiter d’un repas préparé par Les trois petits canards gras . .

FERME DU REV 340 Route de Caubiac Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie commande.la.ferme.du.rev@free.fr

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English :

The professional theater company Viavicis invites you to attend a play set on a farm titled L’île des chèvres.

We look forward to seeing you at a goat farm: La ferme du Rev.

L’événement THÉÂTRE À LA FERME Thil a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE