THÉÂTRE À LA FERME FERME DU REV Thil
lundi 10 août 2026 · FERME DU REV · Thil
Informations pratiques
Thil
THÉÂTRE À LA FERME
FERME DU REV 340 Route de Caubiac Thil Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
La compagnie professionnelle Viavicis vous propose d’assister à une pièce de théâtre à la ferme intitulée L’île des chèvres .
Nous vous donnons rendez-vous dans une chèvrerie La ferme du Rev.
Après le spectacle, vous pourrez profiter d’un repas préparé par Les trois petits canards gras . .
FERME DU REV 340 Route de Caubiac Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie commande.la.ferme.du.rev@free.fr
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English :
The professional theater company Viavicis invites you to attend a play set on a farm titled L’île des chèvres.
We look forward to seeing you at a goat farm: La ferme du Rev.
L’événement THÉÂTRE À LA FERME Thil a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE