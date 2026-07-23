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THÉÂTRE À LA FERME FERME DU REV Thil

lundi 10 août 2026 · FERME DU REV · Thil

THÉÂTRE À LA FERME FERME DU REV Thil

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Lieu
FERME DU REV
Adresse
340 Route de Caubiac
Ville
31530 Thil
Département
Haute-Garonne
Tarif

Thil

THÉÂTRE À LA FERME

FERME DU REV 340 Route de Caubiac Thil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

La compagnie professionnelle Viavicis vous propose d’assister à une pièce de théâtre à la ferme intitulée L’île des chèvres .
Nous vous donnons rendez-vous dans une chèvrerie La ferme du Rev.
Après le spectacle, vous pourrez profiter d’un repas préparé par Les trois petits canards gras .   .

FERME DU REV 340 Route de Caubiac Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie   commande.la.ferme.du.rev@free.fr

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English :

The professional theater company Viavicis invites you to attend a play set on a farm titled L’île des chèvres.
We look forward to seeing you at a goat farm: La ferme du Rev.

L’événement THÉÂTRE À LA FERME Thil a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE